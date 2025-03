Grisport lancia la linea Adventure

Grisport, azienda di Castelcucco (TV) specializzata nella produzione di calzature per la Montagna e il Tempo Libero, per il 2025 ha presentato una nuova serie di scarpe. Si tratta della Linea “Adventure”, rivolta agli appassionati e alle appassionate di camminate all’aria aperta che, con l’arrivo della bella stagione, non vogliono passare inosservati e, al tempo stesso, puntare su fattori come alto grado di comfort ed ultra-leggerezza,

Le calzature della Linea “Adventure” di Grisport si differenziano per un’intersuola in poliuretano “light” ultra-leggero con l’aggiunta di micro-bolle d’aria “extra”, ma anche per il nuovo Support System® per un efficace bloccaggio del tallone, progettato per ottenere un controllo perfetto ed un’ottima resistenza.

