Bikeroom: Maxi-finanziamento da 3 Milioni per dominare il mercato globale delle bici premium online

Fondata da Matteo Maruzzi e Denis Moretti, Bikeroom si è affermata come la piattaforma di riferimento per l'acquisto di biciclette da corsa, gravel e mountain bike, sia nuove che usate, tutte garantite e certificate. Con una community di appassionati in forte crescita e un network di negozi partner diffuso in tutta Europa, l'ambizione è chiara: diventare il più grande marketplace mondiale per le bici premium. La visione di Bikeroom si fonda su valori cardine come qualità, tracciabilità e trasparenza, con l'intento di offrire un'esperienza d'acquisto unica e di valore per ogni ciclista.

Tre direzioni strategiche per la crescita

I fondi raccolti saranno indirizzati verso tre priorità strategiche per la società:

Espansione Internazionale: l'ingresso in nuovi mercati e un'ottimizzazione della presenza nelle aree dove l'azienda è già operativa.

l'ingresso in nuovi mercati e un'ottimizzazione della presenza nelle aree dove l'azienda è già operativa. Evoluzione Tecnologica: un potenziamento significativo della piattaforma per migliorare ulteriormente l'esperienza utente e ottimizzare la logistica.

un potenziamento significativo della piattaforma per migliorare ulteriormente l'esperienza utente e ottimizzare la logistica. Crescita del Team: un rafforzamento mirato delle aree cruciali come vendite, tecnologia e customer operations, per supportare l'espansione.

La visione dei fondatori e degli investitori

Matteo Maruzzi, co-founder e CEO, commenta: "Bikeroom cresce perché risolve problemi reali e strutturali nel mondo del ciclismo: stiamo digitalizzando i processi di vendita per i negozi specializzati, unendo un mercato frammentato e offrendo un'esperienza d'acquisto premium per il cliente finale. Il nostro focus è su un livello di servizio, packaging ed esperienza utente che il settore non ha mai visto prima."

Denis Moretti, co-founder, aggiunge: "Questo investimento apre un capitolo entusiasmante per Bikeroom. Il supporto degli investitori ci dà la spinta necessaria per accelerare verso la nostra visione: diventare il punto di riferimento globale per chi cerca bici di qualità, certificate e tracciabili. Il nostro obiettivo è rendere l'acquisto di una bici premium semplice, sicuro e accessibile a ogni ciclista, in qualsiasi parte del mondo."

Anche Guido Bocchio, Head of VC di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (che gestisce il fondo AZIMUT ELTIF – venture capital – ALIcrowd 1), sottolinea l'importanza di Bikeroom: "In un mercato italiano della bici in evoluzione, riteniamo fondamentale la presenza di un player come Bikeroom, leader digitale nel settore, capace di supportare il comparto con soluzioni di digitalizzazione e automazione per i rivenditori, oltre a offrire un canale strategico per l'export di brand e venditori. Con questo round, confermiamo il nostro terzo investimento nella società, fiduciosi nella visione e nelle capacità dei fondatori, Matteo e Denis, di guidare la crescita futura."

Con quest'ultima operazione, Bikeroom porta il totale raccolto a 3,5 milioni di euro, ponendo le basi per una fase di forte espansione in vista della stagione ciclistica 2026. Per gli aspetti legali, strategici e finanziari, la società è stata assistita dal team di CII3 Advisors, con Sara Gagliardi, Teresa Corso, Luigi Santini e Filippo Nardi-Dei. Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Giovannella Condò e dall'avvocato Giuliana Tonini di Milano Notai.