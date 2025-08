Non solo rafting: alle Cascate delle Marmore anche il River Adventure 

Con l’estate che infuoca le città, c’è un modo alternativo per rinfrescarsi senza rinunciare all’azione: immergersi nella natura selvaggia della Valnerina, dove il Centro Rafting Marmore lancia River Adventure, un'esperienza unica tra le acque del fiume Nera, proprio sotto le Cascate delle Marmore, le più alte d’Europa. A soli 90 minuti da Roma, il centro offre percorsi di rafting sportivo adatti a tutti, con rapide fino al quarto grado e la guida di istruttori certificati. Per chi cerca qualcosa di più tranquillo, c’è il soft rafting, perfetto per famiglie e bambini, o il parco fluviale tra Ferentillo e Arrone. Gli appassionati di adrenalina troveranno pane per i loro denti con l’hydrospeed, da affrontare con bob galleggiante e pinne, in pieno contatto con le rapide.