Cisalfa Sport main sponsor di Acea Run Rome The Marathon 2026

Cisalfa Sport conferma anche quest’anno il proprio impegno nel mondo del running come Main Sponsor della “Run Rome The Marathon”, in programma il 22 marzo 2026, sostenendo una delle manifestazioni più attese e suggestive del panorama sportivo italiano. Non solo una sfida di 42 chilometri, ma una celebrazione di sport, entusiasmo e partecipazione che ogni anno anima la città e richiama appassionati da tutto il mondo. Un appuntamento che per Cisalfa Sport ha un valore particolare: è infatti alle porte di Roma che la sua storia ha avuto inizio, e partecipare a questa manifestazione significa rinnovare un legame profondo con il territorio e con la propria comunità. Con partenza dai Fori Imperiali, la maratona attraversa alcuni dei luoghi più iconici della Capitale, in un percorso considerato tra i più affascinanti al mondo.

Dopo aver toccato i principali simboli di Roma, il tracciato conduce — per il secondo anno consecutivo — al traguardo del Circo Massimo, dove la città accoglierà chi taglia la linea d’arrivo in un abbraccio unico. In vista della gara, Cisalfa Sport ha coinvolto alcuni dei brand ambassador più rappresentativi della Cisalfa Run Crew, protagonisti del racconto di preparazione che ha accompagnato le settimane precedenti alla maratona.

La loro esperienza, fatta di allenamenti, emozioni e piccoli progressi, rappresenta l’essenza del progetto “All4One”, la campagna running dell’insegna dedicata alla dimensione autentica della preparazione: gambe, fiato, testa e cuore. A questo impegno si affianca la collaborazione con Special Olympics Italia, giunta al suo terzo anno, che vedrà Cisalfa Sport correre al fianco dei partecipanti dell’organizzazione nella staffetta Acea Run4Rome. Per l’occasione saranno schierati due team composti da runner con e senza disabilità, affiancati dai dipendenti dell’azienda, in piena continuità con i principi dello sport unificato promossi da Special Olympics.

Un percorso che quest’anno si arricchisce ulteriormente grazie al sostegno a un atleta con disabilità intellettiva impegnato nell’intera maratona individuale, un gesto che conferma la volontà di Cisalfa di valorizzare storie di determinazione e promuovere una partecipazione davvero inclusiva. Nel corso del weekend, l’insegna accoglierà i runner al proprio stand del Villaggio al Circo Massimo, presentando una selezione di calzature, apparel e accessori tecnici dei top brand e offrendo la possibilità di fare test scarpe in un’area immersiva dedicata.

Un vero hub per vivere l’energia della maratona, scoprire prodotti e dare un tocco unico alla propria esperienza di gara Accanto alla maratona e alla staffetta, grande attesa anche per la Fun Race, la 5 km inclusiva prevista per sabato 21 marzo. Per avvicinare un pubblico sempre più ampio allo spirito dell’evento, Cisalfa Sport darà l’opportunità di iscriversi all’evento in 12 punti vendita ubicati nell’area di Roma, rendendo semplice e accessibile il primo passo verso una giornata di festa, movimento e partecipazione. A rafforzare ulteriormente la presenza nel weekend sarà anche il coinvolgimento della Cisalfa Community: i dipendenti prenderanno parte ai tre appuntamenti — Fun Race, staffetta mista e maratona — portando con sé lo spirito di squadra e il senso di appartenenza che caratterizzano l’azienda.

Una partecipazione che non nasce quest’anno, ma che si inserisce in un progetto più ampio: Cisalfa sostiene infatti da tempo l’impegno dei propri dipendenti nelle principali iniziative sportive, valorizzando il ruolo dello sport come momento di incontro e di crescita collettiva. «Essere Main Sponsor della Run Rome The Marathon rappresenta per noi un impegno importante, che ci permette di vivere da vicino lo spirito autentico di una manifestazione capace di riunire migliaia di persone. La nostra partecipazione vuole valorizzare le storie, le relazioni e l’energia che lo sport è in grado di generare, e si inserisce in un percorso che portiamo avanti tutto l’anno insieme alla nostra community e a partner come Special Olympics Italia», afferma Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing di Cisalfa Group