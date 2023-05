MotoGP, penalità per Alex Marquez: perderà tre posizioni in griglia al Mugello

ROMA - Alex Marquez dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio. Il pilota spagnolo della Ducati del Team Gresini è stato infatti penalizzato per aver avuto un eccesso di foga nel tentare il sorpasso mentre era in bagarre con Brad Binder e Luca Marini nel Gran Premio di Francia. A questo punto il fratello minore di Marc dovrà scontare questa sanzione sul tracciato del Mugello in occasione del Gran Premio d'Italia, che andrà in scena il prossimo 11 giugno.