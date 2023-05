Moto GP, Bastianini torna a girare in sella alla Ducati

ROMA – “Guarda chi si rivede in sella alla Panigale V4S. E’ tempo di fare qualche giro al Mugello per la Bestia”. Recita così il sommario al video postato in queste ore sul profilo Instagram Ufficiale della Ducati Corse. Nelle immagini si vede un sorridente Enea Bastianini pronto a tornare in pista dopo l’infortunio rimediato nel Gran premio di Portogallo. Per ora, come dice il post, in sella alla Panigale V4S. Che sia l’anticamera del rientro al Mugello sulla Desmosedici ufficiale?