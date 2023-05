MotoGP, donazione dell'Aprilia alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna

ROMA - Bella iniziativa da parte dell' Aprilia che, dopo aver tenuto la consueta manifestazione 'Aprilia All Stars' presso l'autodromo di Misano Adriatico , ha deciso, insieme al Gruppo Piaggio , di effettuare una donazione di 200.00 euro alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna . Il team italiano di MotoGP, dunque, ha voluto far sentire il proprio sostegno ad una popolazione che recentemente è stata colpita dalla terribile alluvione, un'emergenza che ancora oggi si trova nella sua fase più acuta.

Aprilia, tanti piloti all'evento

Come detto lo scorso weekend l'Aprilia ha organizzato l'evento chiamato 'Aprilia All Stars', un appuntamento fisso per tutti gli appassionati delle due ruote, che ha visto coinvolte anche diverse personalità di spicco proprio del team italiano di MotoGP. Tra i presenti i due attuali centaturi della squadra ufficiale Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, i due piloti del team satellite Miguel Oliveira e Raul Fernandez e il test driver Lorenzo Savadori. Insieme a loro hanno partecipato all'evento anche leggende del calibro di Max Biaggi, Loris Capirossi e Alex Gramigni.