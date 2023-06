MotoGP, Bezzecchi verso la Pramac. E la VR46 pensa a Morbidelli

ROMA – Marco Bezzecchi verso la Pramac-Ducati? Difficile, ma non impossibile. Il che rende l’indiscrezione di “moto-mercato” più che probabile. Anche perché a confermare l’avvicinamento del numero 2 del Mondiale di Moto GP verso il team motorizzato Ducati è lo stesso numero 1 del team Mooney VR46 , Alessio Salucci , detto “Uccio” . Il quale, pur ribadendo l’obiettivo numero uno della sua squadra, ovvero quello di confermare Bezzecchi anche per il prossimo anno, mette in cantiere, però, anche un “piano B”, nel caso in cui risulti impossibile trattenere il suo pilota.

MotoGP, ipotesi Morbidelli per la VR46 se Bezzecchi saluta

“La nostra priorità è provare a tenere Bezzecchi nel nostro team – ha detto Salucci - se questo non può accadere e Bezzecchi andrà in Pramac, cosa che non vorremmo, ci piacerebbe tantissimo accogliere Franco Morbidelli. E’ un pilota dell’Academy e mi piacerebbe molto averlo qui”. Il contratto di Morbidelli con Yamaha scade alla fine di questa stagione, e sono in molti a pensare che nell’immediato, tra le parti, ci sia un divorzio ormai non più rimandabile.