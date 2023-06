MotoGP, team giapponesi in caduta liebra. La Dorna ripropone le concessioni

ROMA – Prosegue la crisi nera dei team giapponesi in MotoGP . E con essi dei piloti in sella a Yamaha e Honda . Tra i quali figurano nomi illustri e grandi campioni, primi fra tutti quelli di Marc Marquez e Fabio Quartaro . Entrambi alle prese con la totale assenza di feeling con le rispettive moto, e le relative enormi difficoltà ad inseguire i battistrada del mondiale. Che sono, ancora una volta, tutti in sella a moto europee, dalla Ducati all’ Aprilia , passando per la KTM. Un gap, questo, che toglie competitività al Circus, e quindi, potenzialmente, anche spettatori.

MotoGP, idea Dorna: attivare concessioni per Honda e Yamaha

Da qui l’idea, già teoricamente avanzata, della Dorna, la società spagnola che detiene i diritti commerciali della MotoGP: istituire per Honda e Yamaha le concessioni, pratica ancora presente nel regolamento del mondiale, ma al momento non utilizzata da nessuna scuderia. Si tratta, in sostanza, di “concedere” ai team in difficoltà di poter intervenire in maniera massiccia sugli assetti delle moto anche durante la stagione, usufruendo di maggiori spazi per test privati, di più libertà sulla motoristica, e di spazi di intervento maggiori per i team tecnici. Per ottenere questo, però, serve il benestare di tutti i team in gara. E al momento, secondo quanto rimbalza da numerosi portali di riferimento internazionali, l’unanimità sarebbe ancora molto lontana. Perché se da una parte la Dorna vuole scongiurare, come già accaduto con la Suzuki, che un altro marchio storico del Circus rischi di abbandonare le corse, dall’altra parte i team europei, alcuni dei quali beneficiari delle concessioni negli anni passati (in cui a dominare erano le case giapponesi), rivendicano il vantaggio tecnico acquisito negli ultimi tempi. La strada, insomma, è lunga e tortuosa.