MotoGP, Presidente Honda Racing: “Se Marquez vuole andare libero di farlo”

ROMA – Marc Marquez sembra ormai destinato a separarsi dalla Honda. E non alla scadenza naturale del contratto, prevista per il 2024, ma già dalla prossima stagione. Il clima tra l’8 volte campione del mondo e la scuderia giapponese non è mai stato così teso. Tanto che anche il presidente del comparto gare della scuderia, Koji Watanabe, non ha nascosto come, nel caso in cui lo spagnolo manifestasse l’intenzione di lasciare a fine mondiale, in Honda nessuno tenterà di fermarlo.