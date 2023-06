MotoGP, Marquez sbotta: "Con questa moto devo rischiare troppo"

ROMA - Marc Marquez continua a far parlare di sé per quando fatto in pista ma, rispetto agli anni gloriosi dei sui trionfi, questa volta sono le sue numerose cadute a smuovere l'opinione pubblica. Nel corso del Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP sulla pista del Mugello , infatti, l'otto volte campione del mondo è nuovamente uscito di scena prematuramente a causa di una scivolata. Un risultato negativo, che costringerà Marquez ha fare delle riflessioni sul suo futuro con la Honda, che potrebbe lasciare per la prima volta da quando è arrivato nella classe regina.

Marquez: "Vincere in Germania non servirebbe"

“Ho accusato problemi alla staccata prima della mia caduta, di cui sono il colpevole. Già al primo giro ho avuto un bloccaggio alla curva 10 che non ho capito. Questo è il problema, non capire cosa si debba risolvere. Sono costretto a guidare troppo al limite. Possiamo sempre vincere, ma anche se conquistassi il successo in Germania non mi servirebbe a niente“. Così Marc Marquez al termine del Gran Premio d'Italia 2023, in cui è stato protagonista di una nuova caduta.