Diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia e gli altri

14:23

Giro 11, Alex Marquez e Bagnaia allungano su Acosta. Binder out!

Mentre Marc Marquez prosegue in parata a suon di record sul giro, Alex Marquez e Bagnaia allungano sulla Ktm di Acosta, Fuori Binder!

14:17

Giro 8, Marc Marquez da record

Reazione di Marc Marquez, che stampa un paio di giri al limite per staccare il fratello Alex e Bagnaia. Seguono le Ktm di Acosta e Binder.

14:12

Giro 6, ottimo ritmo per Bagnaia

Bagnaia e Alex Marquez girano su tempi da record e recuperano terreno su Marc. Acosta ha rinunciato ai continui sorpassi e controsorpassi e si accoda.

14:07

Giro 3, Fratelli Marquez già in fuga

Bagnaia si gioca la terza posizione con Acosta e con Binder pronto ad approfittarne, tutto a vantaggio dei fratelli Marquez, che già scappano, con Marc davanti ad Alex.

14:04

Comanda Marc Marquez, grande partenza per Bagnaia

Primo giro ad Aragon e Marc Marquez comanda sul fratello Alex, tallonato da Bagnaia, autore di una grande partenza, sfruttando anche la scelta 'hard' di Acosta.

14:02

Giro di ricognizione, ci siamo!

Giro di ricognizione per i piloti e cornice di pubblico degna del prestigio del Gp di Aragon, ci siamo!

13:57

Tutto pronto per il Gp di Aragon

Suonato l'inno spagnolo, si entra in clima gara: tutto pronto per la partenza del Gp di Aragon, gomma media quasi per tutti, viste le temperature si dovrà gestire.

13:48

Caldo protagonista in griglia

Piloti schierati in griglia sul circuito di Aragon: come previsto, temperature altissime e questo non è un bene per Bagnaia, che ha dimostrato di soffrire il caldo.

13:42

"Nessun problema con Marquez"

Bagnaia respinge al mittente le voci sui dissidi con Marc Marquez, compagno di Ducati: "Abbiamo una relazione normalissima, ma a livello di lavoro mentre lui ha trovato una grande confidenza con la moto, riuscendo a fare cose che a me non riescono, quindi per me in queste condizioni è molto più complicato".

13:37

Bagnaia già 'rassegnato': "Non riesco a spingere"

A pochi minuti dal via, Bagnaia ammette una preoccupante 'sensazione di impotenza', nonostante il quarto posto in griglia: "Per conquistare la posizione ho rischiato veramente tanto, purtroppo continuo ad avere tanti problemi all'anteriore, tantissime chiusure di sterzo. È una situazione complicata, perché non posso spingere".

13:30

Il warm-up conferma i dati di qualifiche e Sprint Race

Se ci fossero stati dubbi, il warm-up della MotoGP li ha spazzati via: sul circuito di Aragon non si esce dal dominio spagnolo già evidenziato da qualifiche e Sprint Race, con Marc Marquez davanti al fratello Alex ed al talentino Acosta. Poi Bezzecchi, Bastianini e Bagnaia, ma sarà dura scalare posizioni in gara.

13:06

I numeri di Marquez ad Aragon

Il pilota spagnolo ha conquistato ieri la pole numero 7 ad Aragon. Solo ad Austin ne ha registrate di più: 8.

12:56

La classifica piloti MotoGp

Marc Marquez comanda la classifica piloti con 208 punti. A quota 181 c’è il fratello Alex. Lontano Bagnaia a 124.