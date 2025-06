MotoGp, Gran Premio di Aragon: gara, orario e dove vederlo in tv e in streaming

ROMA - Ad Aragon un solo padrone fin qui: Marc Marquez. In gara parte dalla pole (centrata ieri con record della pista) e nella Sprint ha trionfato davanti al fratello Alex e Aldeguer. Bagnaia insegue ancora una volta. Ieri 12esimo, oggi quarto in griglia. Il torinese non riesce a trovare feeling con la sua Ducati e continua a soffrire. Oggi rischia di perdere altri punti pesanti per il Mondiale, sempre più nelle mani del numero 93 spagnolo.