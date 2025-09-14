Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
MotoGp di San Marino, orario e dove vederlo in tv

Sul circuito di Misano andrà in scena un appuntamento imperdibile con il Mondiale. Tutte le info
MotoGp di San Marino, orario e dove vederlo in tv© Getty Images
MISANO - Dopo il Gran Premio della Catalogna, che si è chiuso con il successo di Alex Marquez e la vittoria della Ducati nel Mondiale costruttori, sul circuito di Misano (intitolato a Marco Simoncelli) andrà in scema il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo la gara Sprint, che ha visto la vittoria di Bezzecchi, i tifosi aspettano la gara, con Marc Marquez che cerca punti per allungare il vantaggio in classifica e Bagnaia chiamato al riscatto. 

MotoGp, Gran Premio di San Marino, l'orario

Il Gran Premio di San Marino, sedicesima prova del Mondiale della Moto Gp, in programma sul circuito Marco Simoncelli di Misano, è previsto per le ore 14.00.

MotoGp, Gran Premio di San Marino, come vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di San Marino sarà visibile su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201), e in diretta streaming su Now e SkyGo. La gara di Misano sarà visibile anche in chiaro su TV8.

