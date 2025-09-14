© Getty Images
MISANO - Dopo il Gran Premio della Catalogna, che si è chiuso con il successo di Alex Marquez e la vittoria della Ducati nel Mondiale costruttori, sul circuito di Misano (intitolato a Marco Simoncelli) andrà in scema il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo la gara Sprint, che ha visto la vittoria di Bezzecchi, i tifosi aspettano la gara, con Marc Marquez che cerca punti per allungare il vantaggio in classifica e Bagnaia chiamato al riscatto.
MotoGp, Gran Premio di San Marino, l'orario
Il Gran Premio di San Marino, sedicesima prova del Mondiale della Moto Gp, in programma sul circuito Marco Simoncelli di Misano, è previsto per le ore 14.00.