MISANO - Dopo il Gran Premio della Catalogna, che si è chiuso con il successo di Alex Marquez e la vittoria della Ducati nel Mondiale costruttori, sul circuito di Misano (intitolato a Marco Simoncelli) andrà in scema il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo la gara Sprint, che ha visto la vittoria di Bezzecchi, i tifosi aspettano la gara, con Marc Marquez che cerca punti per allungare il vantaggio in classifica e Bagnaia chiamato al riscatto.