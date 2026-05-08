Moto Gp Francia, orario e dove vederlo in tv e in streaming

La stagione europea delle due ruote entra sempre più nel vivo. Dopo il weekend di Jerez, in Spagna, il Motomondiale torna subito protagonista con il quinto appuntamento del 2026: il Gran Premio di Francia, in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio sul Circuito Bugatti di Le Mans. Un fine settimana atteso e importante per piloti e team, chiamati anche a verificare gli sviluppi emersi dopo la giornata di test svolta a Jerez, poche ore dopo la gara spagnola. Riflettori puntati ancora sull’Aprilia, leader sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori. La RS-GP26 si è confermata finora la moto più completa del lotto, soprattutto nelle mani di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano ha iniziato la stagione con tre vittorie consecutive, per poi chiudere al secondo posto in Spagna, confermandosi grande protagonista di questo avvio di campionato.