Fabio Quartararo s aluta la Yamaha e passa in Honda . Il campione del Mondo 2021 ha firmato il contratto con il nuovo team, che varrà per il 2027 e per il 2028 con una nuova era delle 850cc al via. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla MotoGp sul proprio sito internet.

Quartararo, gli inizi e l'esordio in MotoGp

Il 27enne francese è approdato in top class nel 2019 dopo aver firmato record nell'allora Campionato Internazionale FIM CEV Moto3. Doppo quattro stagioni tra Moto3 e Moto2, si è messo in evidenza in MotoGp, conquistando la prima pole alla quarta gara ufficiale. Ha chiuso il 2029 con sette podi e sei pole position.

Campione del Mondo nel 2021

Nel 2021 ha conquistato il titolo mondiale in MotoGp, sfiorando il bis nella stagione successiva (chiusa al secondo posto). Il suo score personale recita: 11 vittorie, 32 podi e 21 pole. Dal 2027 sarà dunque in Honda nel team ufficiale HRC, un annuncio che arriva subito dopo quello della Casa giapponese relativo a David Alonso.