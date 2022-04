MotoGp, Oliveira è il migliore nelle FP4 del Portogallo. 3° Bezzecchi

PORTIMAO - Nella quarta e ultima sessione di prove libere di MotoGp nel Gran Premio del Portogallo si prova il passo in attesa delle qualifiche. Davanti a tutti c’è la KTM di Miguel Oliveira, che firma il miglior tempo in 1’50”750 e precede la Ducati di Jack Miller di otto decimi. Terzo posto per Marco Bezzecchi (Ducati), miglior italiano, davanti a Morbidelli (Yamaha), Quartararo (Yamaha) e Bagnaia (Ducati). Dodicesimo Marc Marquez (Honda), mentre continua a faticare il leader del Mondiale Enea Bastianini (Ducati), solo 19°.