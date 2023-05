Per Bautista test sulla Ducati in MotoGP. Aria di ritorno?

ROMA – Di nuovo in pista, di nuovo con una MotoGP. Seppure per un solo giorno. Alvaro Bautista si appresta a testare la Desmosedici ufficiale, fresca fresca di titolo iridato, per celebrare il suo di campionato del mondo, quello di Superbike. E chissà che dietro questa "prova" non ci sia aria di ritorno nella classe regina, magari per il finale di stagione, magari con una wild card? Per il momento è lo stesso pilota a smentire l'ipotesi