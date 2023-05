Ducati, Bagnaia spera in Petrucci: "Sotto la pioggia può aiutarmi"

ROMA - Pecco Bagnaia spera in un aiuto dal compagno di squadra "a sorpresa", Danilo Petrucci , salito in sella alla Ducati al posto di Enea Bastianini. "Ha già vinto qui proprio sotto la pioggia, se il meteo sarà simile potrà darmi una mano", ha detto il campione del mondo della Moto GP nella press conference che anticipa il lungo week-end francese.

Bagnaia: “Aspettiamo Bastianini, c'è bisogno di lui”



Il piemontese, comunque, ha riservato parole di affetto e di attesa nei confronti del suo compagno di squadra "canonico", Enea Bastianini, fuori per infortunio. “Mi spiace che Bastianini non ci sia, c'è bisogno di lui nel box ed è una mancanza che si sente - ha spiegato il pilota piemontese - Ma è giusto dare possibilità a Danilo Petrucci, che tra l'altro ha vinto su questa pista la sua ultima gara in MotoGP in condizioni di bagnato. Soprattutto se dovesse piovere, può anche essermi d'aiuto".



“Dobbiamo capire le condizioni. Potrebbe piovere, anche se oggi sembrava dovesse piovere e invece non c'è stata una goccia. Condizioni difficili, è sempre complicato ma il potenziale della nostra moto è molto alto. Però dobbiamo essere cauti e non commettere errori” . Il pilota Ducati parla poi anche dei suoi principali avversari: “Binder e Miller? Ero preparato a vederli così davanti nelle Sprint - ha proseguito Bagnaia - ma non per la gara lunga. Hanno fatto un lavoro incredibile. Pedrosa li ha aiutati, ma entrambi hanno fatto benissimo e possiamo aspettarci di vederli davanti anche qui". Sul meeting con gli Steward previsto per il weekend Bagnaia ha tagliato corto: “Spero di avere l'opportunità di comprendere il loro punto di vista e di spiegare il nostro - ha concluso Pecco - Al momento non riesco a comprendere il loro punto di vista".