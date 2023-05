Petrucci torna in MotoGP: a Le Mans sostituirà Bastianini sulla Ducati

ROMA - Enea Bastianini non riesce a recuperare per la gara di Le Mans , in programma dal 12 al 14 maggio . Al suo posto scenderà in Pista Danilo Petrucci . Ad annunciarlo è stato il team Ducati, Via Twitter: "Danilo Petrucci è tornato - si legge nella pagina ufficiale del team di Borgo Panigale - e rimpiazzerà Enea Bastianini nel GP di Francia. Per Enea continuerà il percorso di recupero dopo l'infortunio di Portimao ".

MotoGp, Bastianini: "Punto a guarire per il Mugello"

"Sono dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Le Mans - ha detto sconsolato Enea Bastianini - ma purtroppo ancora non sono completamente guarito. Dopo la pausa farò tutto il possibile per recuperare in tempo per l'appuntamento del Mugello". Il pilota riminese continua a soffrire dell'infortunio alla spalla rimediato a Portimao, e dopo aver saltato le ultime gare sarà costretto a restare a guardare anche in terra francese.

Seppure dispiaciuto per il collega, è di tutt'altro umore Danilo Petrucci, che torna a gareggiare in MotoGP, e lo fa in quel tracciato, a Le Mans, dove centrò il successo nel 2020. "Sono molto contento di tornare a correre in MotoGP, anche se mi dispiace che Enea debba saltare un'altra gara - ha aggiunto, dal canto suo, Danilo Petrucci - sarà un onore poter provare la moto campione del mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. Non vedo l'ora di tornare in pista".