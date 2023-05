MotoGP, Bagnaia a Poncharal: “Le mie parole male interpretate”

MotoGP, Bagnaia: “C’è qualcuno che ama fare polemica”

“Quello che mi è stato chiesto – ha proseguito il pilota Ducati – è di parlare di sicurezza, e io ho cercato solo di fare un’analogia, dicendo che questo non accadeva prima. Penso che anni fa ci fossero meno contatti perché c’era una grande differenza tra i piloti di punta e gli altri, ora è tutto molto più compatto e questo provoca più cadute, perché siamo tutti molto più al limite”. E ancora. “Sono arrivato in MotoGP con un team satellite – ha proseguito Bagnaia - come posso suggerire di creare un divario tra queste e le moto ufficiali? Dopo Le Mans, mi sono scollegato per tre giorni, senza telefono, e quando mi sono riconnesso ho visto la polemica che si era generata con Hervé Poncharal, amplificata dallo stesso sito della MotoGP. In nessun momento ho fatto commenti per creare polemiche. Anzi, la questione della sicurezza è molto seria”. Bagnaia poi prende una secca decisione: “Purtroppo alcuni preferiscono cercare la polemica piuttosto che parlare di chi vince o delle belle battaglie in pista, ultimamente si parla troppo di cose che non sono di mia competenza. D’ora in poi parlerò solo di questo sport, che è quello che conosco meglio, e lascerò il resto agli altri: sono stanco di dover giustificare ogni parola che viene estrapolata dal contesto per aprire una polemica”.