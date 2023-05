MotoGP, Poncharal contro Bagnaia: “Su team clienti ha detto una sciocchezza”

Bagnaia-Poncharal, scontro a distanza

“Non ci sono più quei 6-7 decimi di differenza tra le moto ufficiali e quelle satellite, cosa che probabilmente, in passato, evitava anche gli incidenti. Rispetto al passato ora il livello è estremo, dal punto di vista aerodinamico tutto è spinto al limite e tutti hanno la possibilità di vincere e ci sono piloti che non hanno il mezzo e cercano di passarne sei in un giro”. Così il campione della Ducati ha commentato l’elevato numero di incidenti di questo inizio stagione. “Bisognerebbe creare una differenza tra moto ufficiale e moto satellite – ha proseguito il piemontese - o trovare una soluzione per evitare certe cose”.

E la replica di Poncharal non si è fatta attendere: “Sono rimasto sorpreso dalle parole del campione del mondo, di cui ho rispetto e ammirazione e che di solito è sempre molto equilibrato nei suoi commenti – taglia corto il manager francese - ha detto un’enorme sciocchezza perché Pecco, come ogni pilota, arriva da Moto3 e Moto2 e in MotoGP ha esordito in un team satellite. Era felice di avere una moto ad alte prestazioni che gli permettesse di farsi vedere, poi, a suon di progressi, gli hanno offerto una moto ufficiale, il sogno di ogni pilota di talento. Per lo sport è fantastico il lavoro che è stato fatto con Dorna, Fim e Costruttori per avere una griglia di partenza di valore”.