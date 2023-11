GP Qatar: Martin davanti a tutti nelle PL1, Bagnaia insegue

LOSAIL - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar di MotoGP, ha visto Jorge Martin firmare il miglior tempo in 1.56:393, davanti all'altra Ducati Pramac di Johann Zarco. Chiude il podio Francesco Bagnaia in una sessione che lo ha visto molto più a suo agio con la moto rispetto a quanto visto in Malesia. Alle spalle del campione del mondo in carica, l'Aprilia di Raul Fernandez. Una buona quinta posizione per Franco Morbidelli che in sella alla sua Yamaha precede Luca Marini, Aleix Esparagro e Fabio di Giannantonio. Nono crono per Paul Espargaro davanti alla KTM di Brad Binder.