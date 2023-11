Practice GP Las Vegas: Raul Fernandez chiude davanti a tutti. Settimo Martin, ottavo Bagnaia

LAS VEGAS - La Practice del Gran Premio di Las Vegas, diciannovesimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP ha visto le Aprlia dominare con il primo tempo di Raul Fernandez e il terzo di Maverick Vinales alle spalle di Fabio Di Giannantonio. Quarta posizione per la KTM di Brad Binder che precede Aleix Espargaro e Luca Marini. Settimo e ottavo crono rispettivamente per Jorge Martin e Francesco Bagnaia, entrambi apparsi più in difficoltà rispetto alla prima sessione. Ad occupare l'ultima posizione valevole er il passaggio diretto in Q2 c'è Marc Marquez alle spalle di Augusto Fernandez, nono.