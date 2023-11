GPQatar: pole position per Marini, quarto Bagnaia davanti a Martin

LOSAIL - Le qualifiche del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale della MotoGP, hanno visto Luca Marini andare a prendersi la pole position davanti Fabio Di Giannantonio. Il tempo a fine gara è di 1:57.762. Chiude la prima fila Alex Marquez che, dopo essere stato costretto a passare dal Q1, ottiene un buon risultato. Quarto crono per Francesco Bagnaia che scatterà dalla seconda fila ma davanti al rivale per la corsa la titolo mondiale Jorge Martin. Sesta posizione per Johaan Zarco.