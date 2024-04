Motomondiale, Gp delle Americhe: gara, data, orari e dove vederlo in tv e streaming

AUSTIN (STATI UNITI) - Dopo due settimane di stop , torna il Motomondiale con la gara negli Stati Uniti ad Austin (Texas) per il Gran Premio delle Americhe. Maverick Vinales ha conquistato la pole position : lo spagnolo si è scatenato in sella alla Aprilia precedendo due connazionali: secondo posto per il rookie Pedro Acosta con la KTM , terzo il veterano Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini. Le due Ducati ufficiali apriranno la seconda fila: il campione del mondo Francesco Bagnaia è quarto davanti al compagno di scuderia Enea Bastianini . Sesto invece Jorge Martin con la Ducati Pramac.

Motomondiale, Gran Premio delle Americhe: data e orario

Il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento stagionale del Motomondiale 2024, è in programma oggi (domenica 14 aprile) sul circuito statunitense di Austin, in Texas. Si parte alle 16:40-16:50 con il Warm-Up della MotoGP. Il programma prosegue alle 18:00 con la gara di Moto3, alle 19:15 la gara di Moto2. L'attesa gara della MotoGp scatterà invece a partire dalle ore 21:00.

Motomondiale, Gran Premio delle Americhe: dove vederlo in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre su Sky Sport Uno (canale 201) sarà garantita la copertura delle tre gare delle tre classi, ma non del warm-up della MotoGP. Su TV8, in chiaro, sarà invece trasmessa la diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up. La diretta streaming sarà invece disponibile su SkyGo e su NOW.

Motomondiale, Gran Premio delle Americhe: la griglia di partenza in MotoGp

Prima fila: M. Vinales, P. Acosta, M. Marquez.

Seconda fila: F. Bagnaia, E. Bastianini, J. Martin.

Terza fila: A. Espargaro, F. Di Giannantonio, F. Morbidelli.

Quarta fila: M. Bezzecchi, J. Miller, A. Marquez.

Quinta fila: R. Fernandez, M. Oliveira, A. Rins.

Sesta fila: F. Quartararo, B. Binder, A. Fernandez.

Settima fila: J. Zarco, J. Mir, L. Marini.

Ottava fila: T. Nakagami.

Motomondiale, la classifica piloti della MotoGp

1. Martin J. Prima Pramac Racing, 67 punti.

2. Bastianini E. Ducati Lenovo Team, 43 punti.

3. Binder B. Red Bull Ktm Factory Racing, 42 punti.

4. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team, 39 punti.

5. Marquez M. Gresini Racing Motogp 36 punti.

6. Acosta P. Red Bull GASGAS Tech3, 34 punti.

7. Vinales M. Aprilia Racing, 31 punti.

8. Espargaro A. Aprilia Racing, 30 punti.

9. Miller J. Red Bull Ktm Factory Racing, 19 punti.

10. Di Giannantonio F. Pertamina Enduro VR46 Ducati, 15 punti.

11. Quartararo F. Monster Energy Yamaha Motogp, 15 punti.

12. Marquez A. Gresini Racing Motogp, 13 punti.

13. Bezzecchi M. Pertamina Enduro VR46 Ducati, 12 punti.

14. Oliveira M. Aprilia Trackhouse Racing, 8 punti.

15. Mir J. Repsol Honda Team, 7 punti.

16. Fernandez A. Red Bull GASGAS Tech3, 5 punti.

17. Zarco J. LCR Honda, 5 punti.

18. Rins A. Monster Energy Yamaha Motogp, 3 punti.

19. Nakagami T. LCR Honda, 2 punti.

20. Fernandez R. Aprilia Trackhouse Racing, 1 punto.

21. Marini L. Repsol Honda Team, 0 punti.

22. Morbidelli F. Prima Pramac Racing, 0 punti.

Motomondiale, la classifica costruttori in MotoGp

1. Ducati Lenovo Team, 82 punti.

2. Prima Pramac Racing, 67 punti.

3. Aprilia Racing, 61 punti.

4 Red Bull Ktm Factory Racing, 61 punti.

5. Gresini Racing Motogp, 49 punti.

6. Red Bull GASGAS Tech3, 39 punti.

7. Pertamina Enduro VR46 Ducati, 27 punti.

8. Monster Energy Yamaha Motogp, 18 punti.

9. Aprilia Trackhouse Racing, 9 punti.

10. LCR Honda, 7 punti.

11. Repsol Honda Team, 7 punti.