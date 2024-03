MotoGp, incidente tra Bagnaia e Marquez in Portogallo. Vince Martin su Bastianini

Jorge Martin vince il GP del Portogallo , seconda prova del mondiale Motogp. Sul circuito di Portimao il pilota della Ducati Pramac chiude davanti ad Enea Bastianini con la Ducati ufficiale e Pedro Acosta , terzo con la Ktm e che chiude a podio nella sua seconda gara ufficiale in Moto Gp. Caduti Francesco Bagnaia e Marc Marquez , che si sono toccati in curva finendo entrambi a terra. Caduta all'ultimo giro per Maverick Vinales , con problemi alla sua Aprilia mentre si trovava secondo ad un giro dalla fine. Al traguardo a sventolare la bandiera a scacchi c'è José Mourinho , ospite speciale del GP del Portogallo.

Bagnaia e Marquez cadono nel finale: l'incidente

Zero punti per Pecco Bagnaia, fuori dal Gp del Portogallo a tre giri dal termine. Il Campione del Mondo in carica si trovava al quinto posto, ed è caduto dopo un contatto con Marc Marquez nel corso di un tentativo di sorpasso. Pecco è stato costretto al ritiro, mentre lo spagnolo è riuscito a ripartire chiudendo in 16ª posizione.

MotoGp, Jorge Martin nuovo leader del Mondiale

In classifica Jorge Martin si porta al primo posto con 60 punti, seguito da Binder (oggi quarto) con 42 punti. Dietro le due ducati con Bastianini (39) e Bagnaia (37).