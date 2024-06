Ducati, colpo di scena: è fatta per Marc Marquez

Marc Marquez salirà in sella alla moto ufficiale Ducati nella stagione 2025. E’ un colpo di scena clamoroso perché lo spagnolo affiancherà il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia . Il mercato dei piloti è in fiamme. La casa di Borgo Panigale, secondo Marca, alla fine avrebbe deciso di puntare sul Cabroncito. Inizialmente il piano era quello di promuovere Jorge Martin e spostare Marquez, che in questa stagione si sta rilanciando con la Desmosedici del team Gresini, in Pramac . Opzione bocciata durante il weekend del Mugello dall'otto volte campione del mondo che ha messo alle corde la Rossa.

Marquez con la Ducati

"La Prima Pramac non è un'opzione per me", è uscito allo scoperto Marquez, chiedendo per la prossima stagione una moto ufficiale. E la Ducati, davanti al rischio di perderlo, avrebbe deciso di accontentarlo, stracciando di fatto il precedente accordo con Martin. Che dal canto suo si sarebbe preso ora qualche giorno per riflettere sul suo futuro: l'Aprilia sarebbe un'opzione concreta e competitiva, la Ktm lo avrebbe contattato ma potrebbe offrirgli solo un posto nel team satellite mentre le proposte di Honda e Yamaha, per quanto economicamente importanti, implicherebbero delle moto che hanno bisogno di più sviluppo per poter competere per obiettivi importanti. Anche per questo alla fine Martin potrebbe restare in Pramac, sempre che prosegua la collaborazione con Ducati visto che il team sarebbe in trattativa con la Yamaha.