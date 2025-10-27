Jorge Martin, il calvario continua: salta anche il Gran Premio del Portogallo  

Aprilia ha ufficializzato il forfait: Jorge Martin non prenderà parte al Gran Premio del Portogallo, in programma sul circuito di Portimao. Il pilota spagnolo, reduce da un infortunio alla clavicola destra, ha deciso di privilegiare il pieno recupero fisico, evitando rischi inutili in una fase delicata della stagione. L'incidente che ha fermato Martin risale alla Sprint di Motegi, in Giappone. Il successivo intervento chirurgico è stato eseguito con successo il 30 settembre, ma i tempi di riabilitazione si sono rivelati più lunghi del previsto.