lunedì 27 ottobre 2025
Jorge Martin, il calvario continua: salta anche il Gran Premio del Portogallo  

Aprilia ha ufficializzato il forfait del pilota spagnolo, ai box da Motegi: tutti i dettagli
2 min
Jorge Martin

Aprilia ha ufficializzato il forfait: Jorge Martin non prenderà parte al Gran Premio del Portogallo, in programma sul circuito di Portimao. Il pilota spagnolo, reduce da un infortunio alla clavicola destra, ha deciso di privilegiare il pieno recupero fisico, evitando rischi inutili in una fase delicata della stagione. L'incidente che ha fermato Martin risale alla Sprint di Motegi, in Giappone. Il successivo intervento chirurgico è stato eseguito con successo il 30 settembre, ma i tempi di riabilitazione si sono rivelati più lunghi del previsto.

Jorge Martin e il possibile rientro in pista   

Da quel momento, il pilota è costretto ai box, con lo staff medico dell'Aprilia che monitora giorno per giorno i progressi. Per Martin questo del Portogallo rappresenta il 14° Gran Premio saltato nella sua avventura in MotoGP, un bilancio che pesa e non poco nella sua carriera. Adesso la missione è rientrare a Valencia, in ottica dei primi test del prossimo anno.

 

 

 

