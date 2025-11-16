MotoGP Valencia: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

La MotoGP entra nel suo gran finale: oggi si corre a Valencia per l’ultimo appuntamento del Mondiale 2025. Nella Sprint del sabato Alex Marquez ha conquistato la sua terza vittoria stagionale nella gara corta, precedendo sul traguardo Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Quinto il poleman Marco Bezzecchi, posizione sufficiente per garantirgli matematicamente il terzo posto in campionato. Weekend movimentato anche sul fronte dei rientri: in Aprilia è tornato Jorge Martin, mentre Maverick Vinales è di nuovo in sella per il team KTM Tech3. Ancora out Marc Marquez, sostituito – come già accaduto in Portogallo – da Nicolò Bulega.