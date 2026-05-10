MotoGP diretta Le Mans: segui la gara di Bezzecchi e Bagnaia in Francia LIVE

È tutto pronto per il Gran Premio di Francia sull'iconico circuito di Le Mans, quinta tappa del Motomondiale. Dopo una Sprint piena di emozioni, tocca alla gara con i semafori che si spegneranno alle ore 14. Scatta dalla pole Pecco Bagnaia, mentre la seconda casella resterà vuota per l'assenza di Marc Marquez, che si opererà oggi dopo la brutta caduta nella Sprint. In terza posizione il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, dietro di lui la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:19 Giro 11: Bezzecchi risponde a Bagnaia Bezzecchi vede Bagnaia avvicinarsi e migliora i suoi giri, rimettendo almeno sei decimi tra la sua Aprilia e la Ducati. Attenzione anche ad Acosta, che resta incollato a Pecco. 14:16 Giro 9: Grande bagarre tra Di Giannantonio e Jorge Martin Sorpassi e controsorpassi tra Di Giannantonio e Jorge Martin per la quarta posizione, spettacolo in pista. E davanti Bagnaia è vicino a Bezzecchi. 14:15 Giro 8: Crolla Quartararo Quartararo scende in sesta posizione subendo uno dopo l'altro i sorpassi di Di Giannantonio e Jorge Martin. 14:13 Giro 7: Bagnaia passa Acosta! E invece arriva il sorpasso di Bagnaia, spericolato tra curva-1 e curva-2 per passarlo. Acosta prova a rispondere ma rimane dietro. E ora Pecco va all'inseguimento di Bezzecchi. 14:12 Giro 6: Che bagarre tra Acosta e Bagnaia Bagnaia è letteralmente incollato alla KTM di Acosta, ma lo spagnolo riesce a resistere fin qui. 14:09 Giro 5: Bagnaia passa Quartararo, è terzo Indiavolato Bagnaia, ora terzo alle spalle di Acosta dopo aver passato senza particolari problemi Quartararo. 14:08 Giro 4: Bezzecchi non riesce a scappare In testa c'è Bezzecchi ma Acosta è vicinissimo. C'è un lungo trenino dalla prima alla decima posizione tra cui passano solo 3 secondi di distacco. 14:07 Giro 3: Acosta passa Quartararo, Pecco vola Si scatena Acosta, che si prende la seconda posizione di Quartararo. Dietro però c'è Pecco Bagnaia che sta andando forte dopo una brutta partenza. 14:05 Giro 2: Bagnaia passa Di Giannantonio, a terra Alex Marquez e Martin lontano Inizia la rimonta di Bagnaia dopo una terribile partenza, prendendosi la quarta posizione su Di Giannantonio. Lontano Jorge Martin in settima posizione, a terra Alex Marquez che sembra anche essersi fatto male. 14:03 +++ SI PARTE! Bezzecchi vola in testa, Bagnaia parte malissimo +++ Si spengono i semafori: inizia il Gran Premio di Francia! Scappa subito in testa Bezzecchi, perde tante posizioni Bagnaia. 14:01 Inizia il giro di ricognizione: ci siamo! Partiti ora i piloti per il giro di ricognizione: tra poco si parte!

13:52 Il tempo resiste, tutti i piloti scelgono la soft Ci sono tante nuvole nere sopra il circuito di Le Mans, ma per ora il tempo resiste e non piove. Tutti i piloti hanno optato per una coppia di gomme soft, attenzione a possibili cambi di moto a gara in corso. 13:45 Piloti in griglia, manca un quarto d'ora alla partenza Ci siamo, i piloti hanno preso i loro posti in griglia: tra un quarto d'ora lo spegnimento dei semafori che darà il via al Gran Premio della Francia. 13:22 Alex Marquez vola nel warm up a Le Mans A sorpresa il Warm Up sul circuito di Le Mans si chiude con il miglior tempo firmato da Alex Marquez in 1:31.523. Alle sue spalle Raul Fernandez e Moreira, lontani gli altri piloti. 13:13 MotoGP a Le Mans: ecco come vederla in tv e streaming Tutte le informazioni sulla gara a Le Mans e su come vederla in diretta tv o diretta streaming. LEGGI QUI 13:06 L'Aprilia si conferma dominante e Jorge Martin vola: il risultato della Sprint Ancora una volta, l'ennesima da inizio stagione, è l'Aprilia a chiudere davanti alla Ducati: questo il risultato della Sprint Race di ieri, vinta da un rinato Jorge Martin davanti a Bagnaia e Bezzecchi.

13:00 Marc Marquez si opera oggi: la decisione dopo la brutta caduta nella Sprint Sarebbe dovuto scattare dalla seconda posizione, ma oggi Marc Marquez non ci sarà. Lo spagnolo è già a Madrid per una doppia operazione: una alla spalla, dove la vite impiantanta tempo fa si è spostata di alcuni centimetri causandogli fastidio, e l'altra al piede, con la frattura al metatarso dopo la brutta caduta nella Sprint a Le Mans. MotoGp Marquez sbalzato via dalla moto, l'incidente a Le Mans fa paura: cade malissimo e si rialza zoppicando 12:50 MotoGP, si corre con Bezzecchi leader del Mondiale. Ma Jorge Martin è vicinissimo Oggi il Motomondiale potrebbe cambiare leader dopo il dominio di Bezzecchi nei primi quattro Gran Premi. L'italiano dell'Aprilia è ancora in testa, ma dopo il successo nella Sprint si è avvicinato tantissimo il suo compagno di squadra Jorge Martin.