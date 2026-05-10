MotoGp a Le Mans: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

LE MANS (FRANCIA) - È il giorno del Gran Premio di Francia , quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Sul circuito 'Bugatti' di Le Mans è arrivata la doppietta delle Ducati nelle qualifiche del venerdì : Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position con il tempo di 1'29"634 precedendo il compagno di squadra Marc Marquez , out dopo la tremenda caduta in Gara Sprint , vinta da Jorge Martin . Completa la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi , terzo con l'Aprilia a 23 millesimi. Grande festa per ' Pecco ' che torna così in pole position a 196 giorni dall'ultima volta, a Sepang , il 25 ottobre 2025 . Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio , quarto con la Ducati VR46 , davanti alla Ktm di Pedro Acosta e alla Yamaha di Fabio Quartararo . Per Bagnaia si tratta della 28ª pole position nella classe regina .

Gp di Francia, Martin domina anche il warm up

Lo spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri, ottiene il miglior tempo nel warm up del Gp di Francia. Il pilota dell'Aprilia chiude il miglior giro in 1.31.506, precedendo di 17 millesimi Alex Marquez con la Ducati del team Gresini e di quasi due decimi Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Distacchi minimi per un grupppetto di piloti che segue, che comprende Diogo Moreira (Honda-Lcr), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Enea Bastianini (KTM-Tech3) e Fabio Quartararo (Yamaha). Più staccato il leader del mondiale, Marco Bezzecchi, con il 12°crono mentre 'Pecco' Bagnaia è 19/o. Il warm up si è disputato su pista asciutta ma per il Gp è prevista pioggia.

Gp di Francia, data e orario della gara

Il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2026 sul prestigioso circuito 'Bugatti' di Le Mans, è in programma oggi - domenica 10 maggio - con inizio alle ore 14. Il programma si è aperto questa mattina con il warm up delle 9:40.

Dove vedere il Gp di Francia in tv e in streaming

Il Gran Premio di Francia 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8. La diretta streaming è invece disponibile su SkyGO, NOW e Tv8.it