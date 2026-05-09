LE MANS (FRANCIA) - Jorge Martin vince la Gara Sprint del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale per la classe MotoGp. Il pilota spagnolo dell'Aprilia balza al comando nel corso del primo giro dopo una partenza da urlo e fa la differenza nei primi giri, trionfando con oltre un secondo di vantaggio su un ritrovato Francesco 'Pecco' Bagnaia, che torna sul podio con la sua Ducati. Terza posizione per l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarta posizione per la Ktm di Pedro Acosta, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Honda di Joan Mir, sesto. Chiudono la top ten il giapponese Ai Ogura (Aprilia), lo spagnolo Alex Marquez (Ducati), il brasiliano Diogo Moreira (Honda) e il francese Johann Zarco (Honda). Pomeriggio francese da dimenticare per gli azzurri in pista: cadono Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bastianini. Domani - domenica 10 maggio - è in programma la gara sulla doppia distanza alle 14, con concrete possibilità di pioggia a Le Mans.

Brutta caduta per Marc Marquez: c'è la frattura al piede. Salta il Gp di Catalogna, sarà operato Brutta caduta - fortunatamente senza conseguenze - nel corso dell'ultimo giro per Marc Marquez, che si trovava in settima posizione prima di uscire. Moto demolita e pilota apparso molto dolorante, nonostante sia uscito dalla pista sulle proprie gambe. A fare chiarezza sulle condizioni del pilota ci ha pensato proprio la Ducati con un comunicato ufficiale: Marc "ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro in seguito alla caduta nella Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGp", si legge nella nota che prosegue così: "Volerà a Madrid questa sera per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni" e "non parteciperà al Gp in Catalunya della prossima settimana". Marquez volerà a Madrid: le sue condizioni "Avevo già programmato un'operazione alla spalla destra dopo la Catalogna, perché dopo Jerez avevo capito che stava succedendo qualcosa. Guardando bene hanno visto che c'era una vite rotta e un'altra storta che tocca il nervo radiale, che usa tutto il braccio: per questo sto guidando in maniera incostante. È un'operazione lunga ma con un recupero che dovrebbe essere breve, vediamo come si evolve. Per questo motivo questo weekend andavo con molta calma. Salterà la Catalogna, vediamo per il Mugello. Quando cado provo a rialzarmi veloce, ma avevo già capito che era successo qualcosa al piede. Per fortuna si è rotto solo il quinto metatarso", ha detto lo spagnolo parlando dell'incidente nella Sprint.

MotoGp, come cambia la classifica piloti dopo la Gara Sprint di Le Mans Nella classifica del mondiale piloti Bezzecchi occupa sempre la prima posizione con 108 punti, seguito da Martin a 102. Pedro Acosta, oggi quarto, è in posizione con un ritardo di 36 punti, Fabio Di Giannantonio - caduto - è invece a -37.

MotoGp, Gara Sprint a Le Mans: le dichiarazioni di Martin, Bezzecchi e Bagnaia "Amo questa pista. Avevo faticato in qualifica, ma sapevo di avere un potenziale più alto. Ho messo tutta la determinazione in partenza e non mi aspettavo di essere davanti subito. Ho spinto come ho sempre fatto, ci riproviamo domani". MotoGp Marquez sbalzato via dalla moto, l'incidente a Le Mans fa paura: cade malissimo e si rialza zoppicando Così il pilota dell'Aprilia, Jorge Martin, dopo la vittoria nella Sprint al Gran Premio di Francia di MotoGp. Soddisfatto anche il compagno di squadra, Marco Bezzecchi, che ha chiuso la gara ridotta al terzo posto: "Sono molto contento, è stata una gara difficile. Non mi sentivo molto bene, quindi sono contento di aver conquistato questo risultato soffrendo. Ringrazio il mio team e tutto lo staff, ora pensiamo a domani". Seconda posizione invece per 'Pecco' Bagnaia: "Sicuramente sono molto più contento rispetto a Jerez, questo risultato l'ho ottenuto grazie a un passo molto buono. Ci manca ancora qualcosa rispetto all'Aprilia, ma sono felice perché stiamo lavorando, continuiamo così. Spero che domani si possa fare una bella gara perché il risultato può essere ottimo".

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