MotoGp, vola l'Aprila a Brno: pole per Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

Ai Ogura ha dominato le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno , conquistando la pole position con un giro incredibile. Il pilota giapponese della Aprilia, infatti, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’51”139, precedendo Fabio Di Giannantonio di 0.211 secondi e Francesco Bagnaia di 0.244. Prima fila inedita, con l' Aprilia che si è presa la scena. Bezzecchi si è piazzato quarto a +0.289, seguito da Marc Marquez in quinta posizione (+0.297), nonostante gli sia stato annullato il primo giro per track limits. Sesta posizione a sorpresa per Pedro Moreira, mentre Pedro Acosta e Jorge Martin hanno dovuto accontentarsi dell’ottava e della decima piazza.

Le voci da Brno

Così Ai Ogura: "Sono felicissimo. Questa pole era uno degli obiettivi principali del weekend e sono riuscito a raggiungerlo. Il passo c’è, le aspettative sono alte. Vediamo cosa riusciremo a fare sia nella Sprint che nella gara lunga". Fabio Di Giannantonio è comunque soddisfatto: "Ho fatto un gran giro, ma Ogura è stato mostruoso nel primo settore. Mi dispiace un po’ perché la pole era alla mia portata, però siamo secondi e in buona posizione. Sarà fondamentale gestire bene le gomme: ho trovato feeling sia con la soft che con la media. Ora servirà anche un po’ di strategia".

Infine, parola a Francesco Bagnaia: "La modifica provata ieri non ha funzionato, la moto faticava nei cambi di direzione. Siamo tornati alla base e nel pomeriggio proveremo altre soluzioni. Siamo vicini alle Aprilia, che oggi stanno andando veramente forte".

La griglia di partenza

Ecco la la griglia di partenza valida per la Sprint e per la gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento stagionale della classe MotoGP (su 22), in programma su 21 giri del circuito di Brno pari a 113,463 km/h1^ fila 1. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1'51"139 alla velocità media di 175 km/h 2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'51"350 3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'51"383 2^ fila 4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1'51"428 5. Marc Marquez (Esp) Ducati 1'51"436 6. Diogo Moreira (Bra) Honda 1'51"691 3^ fila 7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1'51"772 8. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1'51"821 9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1'51"851 4^ fila10. Jorge Martin (Esp) Aprilia 1'51"909 11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 1'52"044 12. Joan Mir (Esp) Honda 1'52"084