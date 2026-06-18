MotoGP, si corre a Brno: qualifiche, Sprint e Gara, tutti gli orari del weekend e come vederlo

MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca: il programma del weekend

Venerdì 19 giugno

Moto3, prove libere 1 (ore 9)

Moto2 prove libere 1, (9:50)

MotoGP, prove Libere 1 (10:45)

Moto3, prove 1 (13:15)

Moto, prove 1 (14:05)

MotoGP, prove 1 (15)

Sabato 20 giugno

Moto3, prove libere 2 (8:40)

Moto2, prove libere 2 (9:25)

MotoGP, prove libere 2 (10:10)

MotoGP, Q1 (10:50)

MotoGP, Q2 (11:15)

Moto3, Q1 (12:45)

Moto 3, Q2 (13:10)

Moto2, Q1 (13:40)

Moto2, Q2 (14:05)

MotoGp, gara Sprint 10 giri (15)

Domenica 21 giugno

MotoGP Warm-Up (9:40)

Moto3, Gara (11)

Moto2, Gara (12:15)

MotoGP, Gara (14)

MotoGP, dove vedere il Gp di Repubblica Ceca in tv e streaming

Il Gran Premio di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Motomondiale 2026 per la classe MotoGP, sarà visibile in tv e in streaming sui canali Sky Sport e NOW. Su TV8 sarà invece possibile vedere in diretta le qualifiche di tutte le classi e la gara Sprint, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.