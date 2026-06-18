Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

MotoGP, si corre a Brno: qualifiche, Sprint e Gara, tutti gli orari del weekend e come vederlo

Cresce l'attesa per il 'Monster Energy Grand Prix of Czechia': fari puntati su Bezzecchi, Martin e Marc Marquez, reduce dalla doppietta ungherese. Le info
3 min
TagsMotogpGp di Repubblica Ceca

BRNO (REPUBBLICA CECA) - Cresce l'attesa per il 'Monster Energy Grand Prix of Czechia', nono appuntamento del Motomondiale 2026 per la MotoGP, la classe regina. Dopo il dominio di Marc Marquez in Ungheria, si torna in pista sul circuito di Brno: fari puntati sul leader della classifica piloti, l'azzurro Marco Bezzecchi, tallonato dal compagno di squadra in Aprilia Racing Jorge Martin che, in Repubblica Ceca, dovrà scontare due long lap penalty per lo strike al via della gara a Balaton Park. Si parte con le prime prove libere della Moto1, in programma domani - venerdì 19 giugno - a partire dalle 9. La MotoGP scende invece in pista alle 10:45.

MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca: il programma del weekend

Venerdì 19 giugno

Moto3, prove libere 1 (ore 9)

Moto2 prove libere 1, (9:50)

MotoGP, prove Libere 1 (10:45)

Moto3, prove 1 (13:15)

Moto, prove 1 (14:05)

MotoGP, prove 1 (15)

Sabato 20 giugno

Moto3, prove libere 2 (8:40)

Moto2, prove libere 2 (9:25)

MotoGP, prove libere 2 (10:10)

MotoGP, Q1 (10:50)

MotoGP, Q2 (11:15)

Moto3, Q1 (12:45)

Moto 3, Q2 (13:10)

Moto2, Q1 (13:40)

Moto2, Q2 (14:05)

MotoGp, gara Sprint 10 giri (15)

Domenica 21 giugno

MotoGP Warm-Up (9:40)

Moto3, Gara (11)

Moto2, Gara (12:15)

MotoGP, Gara (14)

MotoGP, dove vedere il Gp di Repubblica Ceca in tv e streaming

Il Gran Premio di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Motomondiale 2026 per la classe MotoGP, sarà visibile in tv e in streaming sui canali Sky Sport e NOW. Su TV8 sarà invece possibile vedere in diretta le qualifiche di tutte le classi e la gara Sprint, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

Marc Marquez trionfa in UngheriaBezzecchi eroico al Mugello

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS