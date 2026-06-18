MotoGP, si corre a Brno: qualifiche, Sprint e Gara, tutti gli orari del weekend e come vederlo
BRNO (REPUBBLICA CECA) - Cresce l'attesa per il 'Monster Energy Grand Prix of Czechia', nono appuntamento del Motomondiale 2026 per la MotoGP, la classe regina. Dopo il dominio di Marc Marquez in Ungheria, si torna in pista sul circuito di Brno: fari puntati sul leader della classifica piloti, l'azzurro Marco Bezzecchi, tallonato dal compagno di squadra in Aprilia Racing Jorge Martin che, in Repubblica Ceca, dovrà scontare due long lap penalty per lo strike al via della gara a Balaton Park. Si parte con le prime prove libere della Moto1, in programma domani - venerdì 19 giugno - a partire dalle 9. La MotoGP scende invece in pista alle 10:45.
MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca: il programma del weekend
Venerdì 19 giugno
Moto3, prove libere 1 (ore 9)
Moto2 prove libere 1, (9:50)
MotoGP, prove Libere 1 (10:45)
Moto3, prove 1 (13:15)
Moto, prove 1 (14:05)
MotoGP, prove 1 (15)
Sabato 20 giugno
Moto3, prove libere 2 (8:40)
Moto2, prove libere 2 (9:25)
MotoGP, prove libere 2 (10:10)
MotoGP, Q1 (10:50)
MotoGP, Q2 (11:15)
Moto3, Q1 (12:45)
Moto 3, Q2 (13:10)
Moto2, Q1 (13:40)
Moto2, Q2 (14:05)
MotoGp, gara Sprint 10 giri (15)
Domenica 21 giugno
MotoGP Warm-Up (9:40)
Moto3, Gara (11)
Moto2, Gara (12:15)
MotoGP, Gara (14)
MotoGP, dove vedere il Gp di Repubblica Ceca in tv e streaming
Il Gran Premio di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Motomondiale 2026 per la classe MotoGP, sarà visibile in tv e in streaming sui canali Sky Sport e NOW. Su TV8 sarà invece possibile vedere in diretta le qualifiche di tutte le classi e la gara Sprint, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.