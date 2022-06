Moto2, Gp Catalogna: strepitoso Vietti, è pole position

MONTMELO - Dopo la pole position di Dennis Foggia in Moto3, arriva il bis italiano in Moto2. Sarà infatti Celestino Vietti a scattare davanti a tutti sul circuito del Montmelò, dove va in scena il Gp di Catalogna. Il pilota Mooney VR46 Racing Team, ha portato in alto i colori azzurri, partendo addirittura dal Q1 e scippando per soli 8 millesimi la pole position allo spagnolo Aron Canet. Per lui si tratta della prima pole dal Gp del Qatar e, oltre a Canet, condividerà la prima fila anche con Joe Roberts. Scatteranno dalla seconda fila invece Dixon, Arenas e Lowes, mentre deludono Ogura e Acosta, rispettivamente 10° e 12°. Indietro anche tutti gli altri italiani, con Dalla Porta 15°, Arbolino 18° e addirittura fuori dalla Top 20 Manzi, Antonelli, Corsi e Zaccone.