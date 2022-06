MotoGp, Bagnaia secondo in qualifica: "Non è stato facile, ma sono contento"

MONTMELO - Dopo la vittoria al Mugello, Pecco Bagnaia aveva detto di volersi confermare anche in Catalogna . In attesa della gara di domani, ha fatto un primo passo verso questo suo obiettivo, assicurandosi il secondo posto in qualifica e, di conseguenza, la possibilità di scattare dalla prima fila. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato a caldo: "Oggi non è stato facile. Le condizioni erano difficili poiché c'era un caldo impressionante, ma è stato bello. Abbiamo lavorato bene per tutto il weekend, facendo passi avanti e riuscendo ad essere costanti anche con le gomme usate".

La scelta gomme per la gara

Bagnaia, che condividerà la prima fila con Aleix Espargaro e Fabio Quartararo, ha poi aggiunto: "Per la gara non abbiamo ancora deciso tra dura e media. Grazie alle FP4 siamo più vicini ad Aleix, vedremo se domani riusciremo ancora a lottare". Successivamente, Pecco è tornato ai microfoni di Sky, aggiungendo: "A nessuno di noi tre davanti è riuscito il giro perfetto per via del poco grip, ma più di così non potevo fare. Nel complesso sono contento, siamo trasformando Barcellona in una pista amica". Infine, una chiosa sul poleman Espargaro: "Difficile capire quanto siamo distanti, ma nel passo gara non è molto più veloce di me. Noi e la Aprilia, tuttavia, stiamo svolgendo dei lavori differenti".