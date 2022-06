MotoGp, Bagnaia: "Io favorito per il titolo con Quartararo, Espargaro e Bastianini"

MONTMELO - "Non ho mai ottenuto dei grandi risultati qui. In ogni caso è uno dei miei Gp preferiti, mi piace la pista, mi piace la gente. Sarà importante fare lo stesso lavoro svolto nello stesso weekend, a partire dalle prove libere 1". Pecco Bagnaia ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista, dopo la vittoria in casa al Mugello, punta a un altro risultato per avvicinarsi alle posizioni di vertice della classifica piloti.