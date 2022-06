Moto3, Sasaki batte Guevara ad Assen: caduto Foggia

ASSEN - Ayumu Sasaki è il primo a tagliare il traguardo nella gara valida per il Gp di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale di Moto3. Il pilota del team Sterilgarda, nel giorno del 51esimo compleanno di Max Biaggi trova la prima vittoria in carriera grazie ad una gara condotta sempre nel gruppo di testa in cui ha trovato l'attacco proprio nel finale su Izan Guevara, il quale ha condotto la testa del gruppo per gran parte della corsa. A completare il podio è l'altro pilota del team GASGAS, Sergio Garcia, che tiene la testa del gruppo. Caduto Dennis Foggia dopo un contatto di gara con David Munoz: il pilota italiano era tornato sul gruppo di testa dopo una splendida rimonta conseguente al long lap penalty scontato per aver tagliato l'ultima chicane.