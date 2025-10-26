Moto3, grave incidente in Malesia: il comunicato sulle condizioni di Dettwiler
Terribile incidente stamattina in Moto3, nel Gp della Malesia, dove, durante il giro di allineamento, il pilota spagnolo José Antonio Rueda, su Ktm, ha tamponato violentemente Noah Dettwiler, anche lui su Ktm, che aveva rallentato. Lo svizzero è stato sbalzato a terra con violenza e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Entrambi i piloti sono stati soccorsi, stabilizzati e trasportati con l’elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur.
Il comunicato ufficiale
Il Cip Green Power, team di Dettwiler, ha diramato un comunicato ufficiale verso le 13: "Questa mattina, durante il giro di riscaldamento a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è rimasto coinvolto in un grave incidente. È stato portato all'ospedale di Kuala Lumpur e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Non condivideremo ulteriori dettagli al momento. Noah è un vero lottatore e tutta la squadra CIP Green Power è con lui. Vi terremo aggiornati al più presto".