Moto3, grave incidente in Malesia: il comunicato sulle condizioni di Dettwiler

Terribile incidente stamattina in Moto3 , nel Gp della Malesia, dove, durante il giro di allineamento, il pilota spagnolo José Antonio Rueda , su Ktm, ha tamponato violentemente Noah Dettwiler , anche lui su Ktm, che aveva rallentato. Lo svizzero è stato sbalzato a terra con violenza e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Entrambi i piloti sono stati soccorsi, stabilizzati e trasportati con l’elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur.

Il comunicato ufficiale

Il Cip Green Power, team di Dettwiler, ha diramato un comunicato ufficiale verso le 13: "Questa mattina, durante il giro di riscaldamento a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è rimasto coinvolto in un grave incidente. È stato portato all'ospedale di Kuala Lumpur e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Non condivideremo ulteriori dettagli al momento. Noah è un vero lottatore e tutta la squadra CIP Green Power è con lui. Vi terremo aggiornati al più presto".