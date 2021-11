MotoGp, Rossi chiude la carriera con un 10° posto: grande festa a Valencia

VALENCIA - Valentino Rossi chiude la propria carriera con un 10° posto a Valencia. Il 'Dottore' saluta a testa tra gli abbracci e il pubblico spagnolo letteralmente impazzito per la sua ultima gara in MotoGp. Il pesarese, dopo aver tagliato il traguardo, è stato letteralmente invaso dagli elogi dei compagni di squadra e del proprio box. Sono inoltre apparsi numerosi videomessaggi da parte di grandi entità sportive come Gianluigi Buffon e Rafael Nadal, a commemorare il numero 46 per quanto fatto nell'ultimo ventennio. Nel giorno dell’addio alle corse di Rossi, è Francesco Bagnaia ad assicurarsi l’ultimo appuntamento stagionale sul circuito Ricardo Tormo e a chiudere una stagione meravigliosa. Dietro ‘Pecco’ spicca il giovane spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) che si prende il secondo posto dopo la pole position del sabato. Il podio viene archiviato da Jack Miller (Ducati), bravo a tenere alle spalle Joan Mir (Suzuki) e il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha). Fuori già nei primi giri invece Alex Rins (Suzuki), ma senza conseguenze fisiche.