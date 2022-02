MotoGp, Meregalli su Quartararo: "Finché non firma, la porta è aperta"

ROMA - Mentre solo quattro piloti in MotoGp hanno contratti con scadenze a lungo termine, la Yamaha sta cercando di blindare Fabio Quartararo , campione del mondo in carica. La Ducati ha infatti raggiunto un accordo fino al 2024 con Bagnaia , Marc Marquez sarà della Honda per altre tre stagioni, stessa cosa Brad Binder (KTM Red Bull) e Franco Morbidelli (Yamaha). Una situazione che spinge la casa di Iwata a voler chiudere il fretta l'accordo con il francese: "Quartararo - ha infatti detto al portale ufficiale della MotoGp Massimo Meregalli , team director di Monster Energy Yamaha - è la nostra priorità. Siamo in contatto con il suo entourage e cercheremo di trovare un modo per raggiungere l'accordo".

Le parole di Meregalli

Dunque non è detto che il futuro di Fabio Quartararo sia ancora con la Yamaha. Con il francese che sta ricevendo offerte da altre scuderie, cosa che viene confermata dallo stesso Meregalli, che ha detto: "È vero che ha ricevuto proposte, ma siamo fiduciosi e stiamo facendo il possibile per assicurarlo per i prossimi due anni o anche di più. Sicuramente valuterà tutte le opzioni e poi sceglierà la migliore". Una preoccupazione in più questa per la scuderia dei tre diapason, che farà di tutto per assicurarsi il suo campione anche per la stagione 2023.