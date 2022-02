MotoGp, Quartararo: "Sarà speciale battersi con Marquez per il Mondiale"

ROMA - Il ritorno di Marc Marquez stuzzica la voglia di rimettersi in gioco del campione del mondo Fabio Quartararo . Il francese della Yamaha si è infatti concesso in un'intervista a "DAZN" dove ha detto: "Lottare con Marquez è diverso. Quando gareggi con lui è tutta un'altra storia. È più di un pilota : è un ragazzo che ha vinto sei titoli in MotoGp . È stato un riferimento negli ultimi dieci anni e sarà speciale battersi con lui ". Con lo spagnolo che ha infatti recuperato dalla diplopia e dai problemi alla spalla, la lotta al Motomondiale si arricchisce di un protagonista che è mancato nella scorsa stagione.

Sul rinnovo

Al di là delle sfide sportive del 2022, Quartararo sta giocando un'altra partita, lontano dall'asfalto, che riguarda il suo eventuale prosieguo con la Yamaha. Massimo Meregalli, team director, ha mandato un segnale importante al suo pilota, che dal canto suo risponde così: "La Yamaha mi ha dato tanto, ma voglio il meglio per me. Non ho ancora deciso nulla e quindi non posso dirmi al 100% con una scuderia". Per giunta, la casa di Iwata sembra non aver soddisfatto le richieste tecniche di Quartararo che ha aggiunto: "È dall'anno scorso che chiedo più velocità massima, ma in questo senso non abbiamo guadagnato nulla".