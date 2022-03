MotoGp, Pol Espargaro: "Voglio il titolo, anche in stile Mir"

ROMA - È iniziata con un podio nel Gran Premio del Qatar la MotoGp 2022 di Pol Espargaro. Il pilota della Honda ha lottato fino alla fine per la vittoria, ma la GP21 di Enea Bastianini (Gresini Racing) e la KTM di Brad Binder lo hanno preceduto al traguardo. Tuttavia, la prospettiva di non vincere nessuna tappa non spaventa il 30enne spagnolo: "Voglio piuttosto essere costante ed essere sempre tra le prime posizioni. Anche Joan Mir non ha ottenuto molte vittorie (solo una nel 2020, anno del suo titolo, ndr). Voglio essere campione del mondo e, se lo diventassi non vincendo nessuna gara, per me sarà lo stesso".