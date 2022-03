MotoGp, Gardner: "Sappiamo come prepararci al Gp d'Indonesia"

ROMA - La Tech3 KTM Factory Racing si affaccia alla seconda tappa della MotoGp: il Gran Premio di Indonesia, che si correrà a partire dal prossimo 18 marzo. La casa austriaca presenta in griglia due esordienti: Remy Gardner, che in Qatar ha guadagnato il suo primo punto in classe regina, e Raul Fernandez, arrivato invece ultimo. "Il Gp del Qatar è stato positivo perché abbiamo ottenuto un punto, il che non è poi così male per una prima gara in MotoGp. C'è ancora molto su cui lavorare e - dice il francese, campione del mondo in Moto2 - non vedo l'ora di correre a Mandalika per cercare di portare in pista alcuni miglioramenti. I test a Mandalika ci hanno dato suggerimenti importanti e sappiamo come prepararci alla gara di domenica".