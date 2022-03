MotoGP Indonesia, Oliveira: “Avevo promesso a mia figlia il trofeo”

ROMA - Il GP dell’Indonesia , secondo appuntamento stagionale di MotoGp, ha visto trionfare Miguel Oliveira. Il pilota portoghese, che guida una KTM, è stato protagonista di una gara fantastica, in cui si è messo davanti a tutti fin dai primi giri ed ha tagliato il traguardo in solitaria, trionfando con una certa facilità. “Sono partito in maniera perfetta, ma visto che sul bagnato è sempre difficile ho provato a capire quale fosse il limite – ha spiegato Oliveira, analizzando la corsa - Fin da subito ho capito che potevo andare più veloce di Miller e l’ho superato. A seguire mi sono concentrato sui cinque giri successivi, in cui sono riuscito a creare il gap che avevo in mente. Ho dato il 100% e nel finale ho avuto la possibilità di gestire il vantaggio”.

La dedica di Oliveira

Sulle ali dell'entusiasmo, Miguel ha poi svelato una promessa mantenuta: “Gli ultimi mesi sono stati difficili per me, perciò tornare in questo modo, con una vittoria, è davvero emozionante. Non vedo l’ora di consegnare il trofeo di Mandalika a mia figlia, gliel’avevo promesso”. Archiviato il GP dell’Indonesia, per i piloti è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, in Argentina. “Vedremo cosa si potrà fare, per il momento mi godo il successo” ha tagliato corto il pilota lusitano, che grazie alla vittoria odierna sale al quarto posto nella classifica piloti.