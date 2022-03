MotoGP Indonesia, Quartararo: “Contento del secondo posto"

ROMA – Nonostante la mancata vittoria, Fabio Quartararo può essere più che soddisfatto della sua prova nel Gran Premio dell’Indonesia. Il pilota francese, infatti, non ha un gran feeling con il bagnato, eppure, nonostante le condizioni avverse, è riuscito ad assicurarsi la seconda posizione sul circuito di Mandalika. “Ho conquistato dei punti fondamentali ed è il mio primo podio in una gara totalmente bagnata. Non posso che essere contento” ha dichiarato il campione del mondo in carica, che grazie al podio odierno è salito al terzo posto nella classifica piloti.