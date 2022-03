MotoGp, Lorenzo: "Cadute del genere le vedo solo sulla Honda"

ROMA - "Non so se l'avete visto, l'anno scorso ne ho anche parlato sul mio canale YouTube: la Honda è l'unica moto che sta disarcionando quasi tutti i suoi piloti . La cosa più logica è che si tratta di un problema di controllo della trazione, però...". Lascia cadere così queste parole su Twitter Jorge Lorenzo , cinque volte campione del mondo, che quest'anno commenta la MotoGp per DAZN. La moto dell'Ala dorata è infatti sotto accusa dopo la spaventosa cadura di Marc Marquez, a cui è stata di nuovo diagnosticata la diplopia , seguita alla commozione cerebrale.

Brividi anche per Espargaro

Non solo Marquez, sì perché in queste prime uscite della stagione abbiamo anche visto Pol Espargaro effettuare correzioni per evitare gli "high side", ossia quei violenti sussulti che potrebbero rivelarsi pericolosi una volta superata una certa soglia di velocità. Ed è proprio quello che è successo al pilota di Cervera nel warm up del Gran Premio d'Indonesia. Un problema di affidabilità che la Honda deve affrontare per non pregiudicare i risultati sportivi in questa MotoGp, ma - soprattutto - per salvaguardare la sicurezza dei propri piloti.