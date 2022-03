MotoGp: al via la vendita dei biglietti al Mugello per il Gp d'Italia

ROMA - Sono state aperte oggi le prevendite per il Gran Premio d'Italia di MotoGp . L'appuntamento al Mugello è previsto il prossimo 29 maggio, con i primi tagliandi che riguardano le tribune, scontate per il 10% fino al 17 aprile. Al momento, non è prevista la capienza al 100% dell'impianto causa Covid. Lo stato d'emergenza sanitaria però scadrà in Italia il prossimo 31 marzo e quindi c'è fiducia che ci si possa spingere anche oltre le tribune, aprendo i biglietti anche al prato.

Mugello senza Valentino

I posti disponibili finora sono infatti: Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58. Il Gran Premio d'Italia è stato per anni il fortino di Valentino Rossi e la sua "marea gialla", che ci si immagina possa comunque accorrere al circuito per sostenere la scuderia del Dottore la VR46 Racing Team, che in pista schiera Marco Bezzecchi e Luca Marini. Ora che il nove volte campione del mondo si è rititato dalla MotoGp, il Mugello non smette però di essere punto di ritrovo non solo per gli appassionati del Motomondiale ma anche per giovani e famiglie.