Superbike, Razgatlioglu: "Lavoro team incredibile, pronti alla nuova stagione"

ROMA - La nuova stagione di WorldSBK sta per iniziare e il campione del mondo Toprak Razgatlioglu si prepara a difendere il suo titolo con la Yamaha , la cui livrea è stata svelata oggi. Stagione criciale questa per il turco, che potrebbe essere trampolino di lancio per la MotoGp . Tuttavia Razgatlioglu resta concentrato sulla Superbike: "Il team ha fatto un lavoro incredibile e le novità provate sono tutte di grande aiuto. La nuova livrea è davvero bella, siamo pronti a iniziare la stagione . Il mio approccio sarà sempre lo stesso: cercare di vincere sempre. Ora il prossimo passo sono i test di Barcellona, dove sarà bello anche vedere il livello dei nostri rivali, restando comunque sempre concentrati su noi stessi".

L'obiettivo di Locatelli

Al fianco di Razgatlioglu ci sarà ancora Andrea Locatelli, che l'anno scorso è arrivato quarto in classifica piloti WorldSBK. Un risultato che fa ben sperare l'italiano, che si pone obiettivi ambiziosi per questo 2022: "Sono davvero felice di correre di nuovo. Sto per iniziare la mia seconda stagione in Superbike e le aspettative si alzano: per rispettarle potrò contare sull’esperienza maturata l’anno scorso, cercando di migliorare in ogni sessione e di lottare per il podio in ogni gara. La moto versione 2022 è davvero accattivante e sono certo che i miglioramenti compiuti sul lato tecnico ci saranno molto utili"